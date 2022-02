Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Situation auf Feldweg eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr mussten Beamte des Polizeireviers Herrenberg auf einen Feldweg zwischen Nufringen und Gärtrigen ausrücken. Im Kreuzungsbereich des Hartheimer Wegs und eines weiteren Feldwegs war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 54 Jahre alten Mercedes-Fahrer und einem 66-jährigen Ford-Lenker gekommen. Der 54-Jährige wollte den Ford-Fahrer wohl zur Rede stellen, da dieser den Feldweg vermutlich zum wiederholten Male, verbotener Weise benutzte. Hierzu blockierte der 54-Jährige den Feldweg mit seinem PKW. Anstatt anzuhalten, wich der 66-Jährige jedoch auf eine angrenzende Wiese aus. Um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, stieg der 54-Jährige aus seinem PKW aus und öffnete die Fahrertür des Ford. Zwischenzeitlich setzte sich dessen Mercedes selbstständig in Bewegung und rollte gegen die geöffnete Ford-Tür, die hierdurch nach vorne gegen den Kotflügel gedrückt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Der 66-Jährige muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, da er das Verbot der Einfahrt nicht beachtete (Z. 267). Gegen den 54-Jährigen wird wegen Verdachts der Nötigung und ebenfalls wegen ein Ordnungswidrigkeit ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell