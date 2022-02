Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Falscher Feueralarm und Missbrauch des Notrufs führt zu Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Eine 18-jährige Heranwachsende schlug am Mittwoch gegen 22:40 Uhr in einem Parkdeck eines Einkaufzentrums in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen mutmaßlich die Scheibe eines Handfeuermelders ein und löste hiermit den Brandalarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften zu dem Fehlalarm aus. Die 18-Jährige, die für das Einkaufszentrum bereits ein Hausverbot hatte, versuchte zunächst für den Fehlalarm einen 16-jährigen Jugendlichen zu beschuldigen. Der Verdacht gegen diesen konnten Polizeibeamte aber ausräumen werden. Die junge Frau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß entlassen. Gegen 23:40 Uhr meldete sich die 18-Jährige selbst erneut aus dem Einkaufszentrum bei der Polizei und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

