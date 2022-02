Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen: Autorüttler unterwegs - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Zwei sogenannte Autorüttler haben am frühen Mittwochmorgen zwischen 02:00 und 03:00 Uhr in Benningen ihr Unwesen getrieben. Sie betraten im Starenweg, in der Adlerstraße und in der Staibstraße verschiedene Grundstücke und waren dabei offensichtlich auf der Suche nach unverschlossenen Autos. Dabei wurden sie von mehreren Überwachungskameras erfasst. Es handelte sich um zwei etwa 180 cm große Männer, von denen einer eine schwarze Adidas-Hose, schwarze Turnschuhe und eine grüne Jacke trug und sein Komplize einen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe trug. Möglicherweise waren die Unbekannten noch in weiteren Wohnbereichen unterwegs. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell