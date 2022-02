Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ottmarsheim: Mehrere Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeuge und mögliche weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag an verschiedenen Stellen in Ottmarsheim hochwertige Autos ringsum zerkratzt. Bislang wurden fünf Fälle angezeigt. Der dabei angerichtete Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, bittet mögliche weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer sowie Personen, die im Verlauf der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,, sich zu melden.

