POL-MR: Unfallfluchten in Marburg, Wetter, Goßfelden, Lohra-Damm und Kirchhain

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht auf dem oberen Parkdeck - Hauswand gestreift

Nach den Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Fahrzeug an der Wand entlangstreifte und die verputzte Isolierung der Hauswand eindrückte. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Der Schaden wurde am Mittwoch, 12. Januar festgestellt. Ein genauerer Unfallzeitpunkt steht nicht fest. Spuren zum verursachenden Fahrzeug gab es bislang nicht. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Wetter - Sattelzug flüchtet nach Auffahrunfall

An der großen Kreuzung Marburger Straße /Bahnhofstraße kam es am Freitag, 14. Januar, um 14 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein Sattelzug mit Anhänger fuhr auf einen weißen Opel Adam auf. An dem Opel entstand ein Schaden von vermutlich mindestens 3000 Euro. Als die 20-jährige Fahrerin rechts anhielt, fuhr der Lastwagen vorbei und ohne anzuhalten weiter Richtung Frankenberg. An dem Sattelauflieger war ein offenbar türkisches Kennzeichen angebracht. Der Anhänger hatte eine weiße Plane versehen mit einem dunkelroten Rahmen und einer blauen Aufschrift eines Logistic Services an den Seiten und am Heck. Wer kann Hinweise zu dem Lastwagen geben? Wo hat ein solcher Sattelzug geliefert oder geladen? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg sind erreichbar unter Tel. 06421 406 0.

Goßfelden - Delle in der Tür - Kombi in der Bahnhofstraße angefahren

Am Montag, 17. Januar, um 06.25 Uhr, stellte die 35 Jahre alte Fahrerin ihren silbernen Audi Kombi gegenüber von dem Anwesen Bahnhofstraße 3 ab. Als sie um 11.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie sofort die Delle in der Fahrertür. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum Verursacher noch zum Hergang, der zum Schaden von mehreren Hundert Euro führte. Die Bahnhofstraße in Wetter ist eine stark frequentierte Straße, sodass sich die Unfallfluchtermittler Hinweise durch Zeugen erhoffen. Wer war zur fraglichen Zeit dort? Wer hat mit der Folge des möglichen Schadenseintritts an dem Kombi einen Vorfall oder ein Fahrmanöver bemerkt? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Damm - Zaun beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag, 17. Januar, zwischen 08.30 und 09 Uhr, in der Fronhäuser Straße ereignete. Dort entstand bei einem unbekannten Fahrmanöver ein Schaden am Zaun des Anwesens Fronhäuser Straße 19. Zwei Holzlatten des Zauns wiesen Schäden auf, ein Zaunpfosten aus Metall war verbogen und ein Betonsockel zerbrochen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann nähere Angaben machen? Ein erster Hinweis auf einen Lastwagen führte nicht zur Klärung der Unfallflucht. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Spiegel beschädigt - Tatort: Feldweg

Auf der Fahrt durch den Feldweg zur Niederrheinischen Straße touchierte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen geparkten grauen Honda CR-V. An dem SUV entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am linken Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete. Die Unfallflucht war am Dienstag, 18. Januar, zwischen 15.45 und 16 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

