Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Welpen ausgesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel

Nach dem Aussetzen von drei Hundewelpen, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ein Jogger fand die Tiere am Sonntag, 09. Januar im Cappeler Feld an dem Feldweg unterhalb der Bahnunterführung nicht weit weg vom dortigen Hundeverein. Mittlerweile befinden sich die Welpen im Tierheim. Wem sind an dem Sonntag oder auch in den Tagen davor Fahrzeuge oder Personen an dieser Stelle aufgefallen? Wer kennt die Welpen vielleicht und kann sachdienliche Hinweise zur Herkunft geben? Untersuchungen im Tierheim ergaben ein Gewicht von jeweils ca. 3, 5 Kilogramm und ein geschätztes Alter von etwa 7 Wochen. Eine Rasse ließ sich nicht eindeutig bestimmen. Vermutlich handelt es sich um Mischlingstiere. Es handelt sich um ein braunes weibliches Tier und zwei schwarze Rüden. Trotz des unterschiedlichen Aussehens, ist die Herkunft aus einem Wurf möglich aber nicht gesichert. Alle Welpen waren stark von Parasiten befallen und hatten wohl einen geblähten Bauch. Sie befinden sich nach einem positiven Test auf den Para-Virus mittlerweile in Quarantäne. Aussagen zu den Hintergründen des Aussetzens wären derzeit rein spekulativ.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

