POL-MR: 3 Einbrüche + Verkehrsschild gestohlen + 4 Autofahrer unter Drogeneinfluss + 2 Unfallfluchten

Marburg - Einbruch in Vereinsräume

Von Montag auf Dienstag, 18. Januar zerstörten Einbrecher mit einem am Tatort in der Rudolf-Bultmann-Straße "gefundenen" Pflasterstein eine Fensterscheibe und stiegen in die Büros eines Vereins ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räume und stahlen letztlich zwei Geldkassetten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und einen Schlüsselbund. Wer hat zur Tatzeit zwischen 15.30 und 07.55 Uhr am Beginn der Rudolf-Bultmann-Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - Einbruch in Autohaus

In der Nacht zum Dienstag, 18. Januar, drangen Einbrecher zwischen 01 und 02 Uhr durch die aufgebrochene Eingangstür in den Verkaufsraum des Autohauses in der Bahnhofstraße ein. Der oder die Täter brachen einen Stahlschrank auf und stahlen das darin gefundene Bargeld. Der Gesamtschaden ist vierstellig. Wer hat rund um die mutmaßliche Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist z.B. ein Auto oder wem sind Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Versuchter Kellereinbruch?

Ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus in der Chemnitzer Straße bemerkte am Montag, 17. Januar, um 11.30 Uhr, einen Schaden an der Verankerung des Schlosses seiner Kellertür. Der Schaden war definitiv am Tag zuvor, am Sonntag, um 10 Uhr noch nicht da. Nach ersten Prüfungen war die Tür nicht aufgebrochen, bzw. fehlt nichts aus dem Kellerteil. Wer hat in der fraglichen Zeit fremde Personen im Haus bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Frechenhausen - Verkehrsschild gestohlen

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen vermutlich zwei Personen in der Wiesenstraße an einer Baustelle das Verkehrsschild "Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus". Der Diebstahl war am Montag, 17. Januar, gegen 18.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss am Steuer

Marburg

Am Montag, 17. Januar, um 15.50 Uhr stoppte die Polizei Marburg in der Ernst-Giller-Straße einen blauen VW. Es stellte sich heraus, dass der 30 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen stand. Neben dem Ende der Fahrt folgte noch die Veranlassung zur Entnahme einer Blutprobe. Das gleiche Schicksal hatte knapp 40 Minuten zuvor einen 25-jährigen Autofahrer ereilt. Eine andere Streife der Polizei Marburg hatte ihn in Cappel angehalten und kontrolliert. Sein Drogentest zeigte einen Einfluss von THC und Kokain. Bereits am Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr, hatte ein 40 Jahre alter Autofahrer trotz entsprechender Verdachtsmomente den zur Entlastung angebotenen Drogentest vehement abgelehnt. Ein Richter ordnete daraufhin die notwendige Blutprobe an. Die Kontrolle war in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Wetter

Nachdem die Polizei das Auto am Montag, 17. Januar, um 13.20 Uhr, in der Bahnhofstraße angehalten hatte, räumte der 26 Jahre alten Fahrer nach dem auf THC reagierenden Drogentest ein, vor drei Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Von diesem Betäubungsmittel hatte er auch noch eine dann von der Polizei sichergestellte, geringe Menge im Auto. Die Polizei beendete auch in diesem Fall die Autofahrt sofort und veranlasste wie üblich die Blutprobe.

Unfallfluchten

Oberdieten - Schwarzer SUV streifte parkenden Lastwagen

Am Montag, 17. Januar, gegen 09.30 Uhr streifte ein vorbeifahrender schwarzer SUV einen vor dem Anwesen Dietestraße 40 am Straßenrand geparkten Lastwagen. Der rechte Außenspiegel des SUV kollidierte mit der noch leicht geöffneten Fahrertür des Lastwagens und verursachte dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt Richtung Dillenburg ohne anzuhalten fort. Der gerade eingestiegene Lastwagenfahrer konnte den mutmaßlich am rechten Spiegel beschädigten SUV nicht weiter beschreiben. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Unfallflucht auf dem BBZ-Parkplatz

Am Montag, 17. Januar, ereignete sich zwischen 07.30 und 15.25 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrums an der Umgehungsstraße. In dieser Zeit entstand an einem grauen Audi A6 vorne links am Kotflügel ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher fuhr davon, ohne einen Zettel zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

