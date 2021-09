Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Hönnepel - Zwei junge Frauen bei Unfall schwer verletzt.

Kalkar-Hönnepel (ots)

Am Freitag (17.09.2021) kam es gegen 16:19 Uhr auf der Straße "Zum Wisseler See" zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 20-jährige Frau aus Kalkar und ihre 19-jährige Beifahrerin aus Goch befuhren in einem Nissan die Straße "Zum Wisseler See" in Fahrtrichtung Rheinstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Nissan von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Beide Frauen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, die Polizei Goch unter 02823 1080 zu kontaktieren. (cp)

