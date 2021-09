Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruchserie in Kevelaer durch Kriminalpolizei geklärt

Einbrecher bekamen jahrelange Haftstrafen

Kevelaer (ots)

Im Winter 2020/2021 kam es im Bereich Kevelaer und Umgebung vermehrt zu Wohnung- und Geschäftseinbrüchen. In die Wohnungen wurde auch nachts eingebrochen, wenn die Bewohner schliefen. Die Polizei vermutete, dass diese Einbrüche auf das Konto zweier Intensivtäter gingen und setzte eine Ermittlungskommission ein. Die EK "Asper" nahm akribisch ihre Ermittlungen auf und führte sie nun zu einem fulminanten Erfolg.

Insgesamt konnten 44 Einbrüche in Wohnungen, Schulen und Gaststätten aufgeklärt werden. Die beiden Intensivtäter sind 17 und 27 Jahre alt und kommen beide aus Kevelaer. Der 27-jährige Mann ist drogenabhängig und spielsüchtig und hat die Beute oft gegen Drogen eingetauscht. Als ein Hinweis bei der Polizei in Goch einging, dass dieser Einbrecher "dabei wäre Deutschland zu verlassen", durchsuchten die Ermittler mit richterlicher Anordnung noch am Abend seine Wohnung und nahmen ihn fest. Dabei fanden sie etliche Beweismittel, wie Diebesgut, Tatwerkzeuge und Bargeld. Sie staunten nicht schlecht, als dem Verdächtigen während der Durchsuchung ein Koffer vorbeigebracht wurde. Die Flucht war also tatsächlich geplant und konnte quasi in letzter Minute verhindert werden. Gegen beide Tatverdächtigen erging zeitnah Haftbefehl. Danach brachen die Taten in Kevelaer schlagartig ab.

Bereits für die ersten zehn Straftaten wurden die beiden jungen Männer im April zu jeweils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Für den 27-jährigen Haupttäter soll es nun, nach Abschluss der Ermittlungen, eine zweite Anklage mit weiteren der 44 aufgeklärten Straftaten geben.

Alle aufgefundenen Beutestücke konnten den Geschädigten bereits wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell