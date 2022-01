Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Exhibitionist + Einbrüche + Alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss + Wer nicht hören will + Schlägerei + Sachbeschädigung + Reihenweise Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Exhibitionist auf der Terrasse

In der Nacht zum Donnerstag, 13. Januar, zwischen 00.30 und 00.45 Uhr, stand ein Mann auf der Terrasse eines Anwesens am Schloßsteig und entblößte sich und führte sexuelle Handlungen an sich selbst aus. Der hellhäutige Mann war etwa 1,80 Meter groß. Er hatte eine sportliche Figur, sehr kurze dunkelblonde Haare und eine auffallend große Nase. Er trug eine Jeanshose und eine Jeansjacke. Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung dieses Mannes beitragen könnten, bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden - Einbruch gescheitert

Die Hebelspuren an der Wohnungstür einer kleinen Wohnung in der Siegener Straße zeugen von einem gescheiterten Einbruch. Der Schaden ist gering. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag, 16. Januar. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Akustischer Einbruchsmelder ging los

Beim Versuch in die Räume der alevitischen Gemeinde in der Niederrheinischen Straße Einzubrechen ging der akustische Alarm los. Der oder die Täter flüchteten sofort und ohne Beute. An der Tür im Untergeschoss entstand ein geringer Schaden. Der Einbruchsversuch war zwischen 14.50 Uhr am Freitag und 05.11 am Samstag, 15. Januar. Wer ha den akustischen Alarm gehört und in diesem Zusammenhang Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss unterwegs

Kirchhain

Bei seiner Kontrolle am Samstag, 15. Januar, um 14.20 Uhr, räumte ein 38 Jahre alter Autofahrer den Konsum von Amphetaminen und Cannabis ein. Der Drogentest bestätigte die Angaben mit Reaktionen auf die jeweiligen Betäubungsmittel. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und unterband die Weiterfahrt.

Cölbe

Zeugen meldeten der Polizei am Samstag, 15. Januar, um 18 Uhr ein Auto, dass sehr unsicher und in Schlangenlinien über die Kreisstraße 3 von Cölbe Richtung Marburg fährt. Die Polizei konnte das Auto schließlich anhalten und den Fahrer überprüfen. Der Alkotest des 37 Jahre alten, in Frankfurt lebenden Mannes zeigte 0,88 Promille, sodass die Fahrt endete und die Polizei eine Blutprobe veranlasste.

Lahntal

Am Sonntag, 16. Januar, gegen 21.10 Uhr, fiel einem Streifenwagen auf der B 62 ein Auto auf. Auf der Fahrt von Goßfelden nach Sterzhausen gab es, obwohl der Fahrer deutlich langsamer als erlaubt unterwegs war, deutliche Schlenker. Der 58-Jährige räumte lediglich die Einnahme starker Schmerzmittel ein. Der Drogentest allerdings reagierte auf Amphetamine und Metamphetamine. Auch für diesen Mann endete die Autofahrt sofort und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe.

Marburg

Für eine 49 Jahre alte Autofahrerin endete die Fahrt in der Nacht zum Montag, 17. Januar, um etwa 01.45 Uhr auf der B 3. Bei der Polizeikontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholgenuss vor Fahrtantritt. Der Alkotest bestätigte den Verdacht mit einer Anzeige von 1,77 Promille. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein und ein Arzt entnahm die notwendige Blutprobe.

Marburg - Wer nicht hören will....

Am Sonntagmorgen, 16. Januar, hatte es die Polizei mit einem 33 Jahre alten Mann zu tun, der letztlich in der Ausnüchterungszelle landete, weil er nicht hören wollte. Er muss sich demnächst wegen Sachbeschädigung an einem Auto und wegen wiederholter Beleidigungen der Polizeibeamten verantworten.

Ein Zeuge hatte die Polizei um 07.50 Uhr informiert, nachdem er in der Fontanestraße laute Schläge hörte und beim Nachsehen das Fliegen von Gegenständen aus einem Fenster einer Dachgeschosswohnung beobachten konnte. Die Streife fand die Scherben mehrerer zerborstener Flaschen auf der Straße. Bei der Aktion entstand an einem geparkten schwarzen Pkw durch Treffer ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem tatverdächtigen 33 Jahre alten und offenbar alkoholisierten Mann. Er räumte die Handlungen nicht ein und betonte, es sei nicht sein Ding, Sachen aus dem Fenster zu werfen. Die Polizei verließ den Mann mit dem eindeutigen Hinweis auf die Notwendigkeit zur Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten, sollte es erneut zu Vorfällen kommen. Noch bevor die Polizei das Haus verließ, flogen weitere Gegenstände aus dem Fenster. Die Beamten erkannten dabei Gegenstände, die sie zuvor in der Wohnung sahen. Zwar ließ sich der 33-Jährige anschließend widerstandslos festnehmen, allerdings zeigte er sich auf der Fahrt zur Wache zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten dabei in einer Tour. Letztlich landete er zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Zelle, die er nach richterlichem Beschluss nicht vor 18 Uhr wieder verlassen durfte. Ein um kurz nach 09 Uhr durchgeführter Alkotest hatte 1,67 Promille angezeigt.

Marburg - Schlägerei in der Oberstadt

Die Polizei bittet um Hinweise nach einer Schlägerei in der Reitgasse. Nach ersten Aussagen des Opfers und von Zeugen schlugen mehrere Männer nach einem zunächst verbalen Streit auf den 21-Jährigen ein. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die erlittenen Verletzungen. Die Fahndung nach den geflüchteten Beteiligten blieb erfolglos. Die Auseinandersetzung war in der Nacht zum Sonntag, 16. Januar, gegen 03.50 Uhr. Von einem der Beteiligten liegt eine Beschreibung vor. Der ca. 20 bis 25 Jahre alte und ca. 1,80 Meter große Mann mutmaßlich südländischer Herkunft hatte kurze, brauen und an den Seiten abrasierte Haare, einen schwarzen Schnur-Kinnbart. Er trug eine schwarze Hose, eine beigefarbige Jacke und fiel durch Tätowierungen an beiden Armen und ein Schriftzug-Tattoo an der linken Schläfe auf. Hinweise, die zur Identifizierung dieses Mannes beitragen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Türscheibe eingeschlagen

Nach dem Einschlagen einer Glasgittereinfassung der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus im Pilgrimstein sucht die Polizei nach Zeugen. Die Sachbeschädigung mit einem Schaden von mehreren Hundert Euro ereignete sich am Samstag, 15. Januar, gegen 17 Uhr. Der oder die Täter stiegen Treppe zur Haustür rauf und schlugen dann zu. Derzeit gibt es weder Hinweise zum Motiv noch zu dem oder den Tätern. Wer hat das Schlagen oder Klirren gehört? Wer hat in diesem Zusammenhang Personen gesehen, die davongelaufen oder gerannt sind? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Reihenweise Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Schwarzen V-Klasse Mercedes angefahren

Vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Niederrheinischen Straße entstand an einem geparkten schwarzen Mercedes der V-Klasse hinten rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat zwischen 18 Uhr am Freitag und 12.15 Uhr am Sonntag, 16. Januar, auf dem Parkplatz des Fitnessstudios ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Schaden an dem schwarzen V-Klasse Mercedes gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an den Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Schaden am grauen BMW - Flucht nach Parkplatzrempler

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen 20 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag in der Niederkleiner Straße auf dem Parkplatz zwischen der Bahnhofsunterführung und dem Einkaufszentrum ereignet hat. Bei einem nicht bekannten Fahrmanöver stieß ein Autofahrer gegen einen geparkten grauen 3er BMW und verursachte auf dessen Fahrerseite einen Schaden von wohl mehreren Tausend Euro. Ohne eine Nachricht am BMW zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen, verließ der Verursacher den Unfallort. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Unfallflucht in der Wilhelmstraße -Polizei sucht anonymen Zeugen

Nach dem Zettel, den ein leider anonymer Zeuge hinterließ, fuhr ein älterer Mann mit einem schwarzen VW gegen den schwarzen Kia Ceed. Der Kia parkte zur Unfallzeit am Freitag, 14. Januar, gegen 13 Uhr in der Wilhelmstraße. Am Kia entstand ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Nach dem Zeugenhinweis entstand auch am verursachenden Auto ein Schaden. Der Schreiber des Hinweiszettels ist für die Polizei und das anstehende Gerichtsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein sehr wichtiger Zeuge. Die Polizei bittet den Schreiber oder die Schreiberin des Zettels daher dringend, sich zu melden. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg sind erreichbar über die Rufnummer 06421 406 0.

Schröck - Unfallflucht in der Kastanienstraße

Der durch eine Unfallflucht beschädigte weiße Toyota Aygo parkte in der Kastanienstraße aus Richtung Schröcker Straße kommend am rechten Straßenrand. Zwischen 17 Uhr am Samstag und 01.30 Uhr am Sonntag, 16. Januar entstand an dem Toyota vorne links ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 zu melden.

Wehrda - Unfall an der Zufahrt zum Tegutparkplatz -Erst unterhalten dann weggefahren

Zwar hielten beide Unfallbeteiligten an und unterhielten sich und der mutmaßliche Unfallverursacher räumte seine Schuld auch ein, allerdings war er der Meinung, dass am anderen Auto kein Schaden entstanden sei. Er stieg daraufhin in sein Auto und fuhr weg, ohne dass es zum Personalienaustausch gekommen ist. Der Mann irrte. An dem beteiligten schwarzen Opel Corsa entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Der Unfall in der Cölber Straße im Industriegebiet Wehrda an der Zufahrt zum Tegutparkplatz war am Freitag, 14. Januar, um kurz nach 14 Uhr. Die 18 Jahre junge Fahrerin des Corsa wollte den Parkplatz verlassen. Der andere Pkw, ein weißes Auto, kam von der Neuen Kasseler aus und drehte wohl in Höhe der Parkplatzzufahrt. Dabei kam es dann zur Kollision. Am Steuer des weißen Autos saß ein geschätzt Mitte 50 Jahre alter, großer und schlanker Mann mit vollem weißen Haar und Brille. Bei seinem Auto handelt es sich möglicherweise um einen Renault Twingo. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer kann Hinweise zum beteiligten weißen Auto geben? Wer kann anhand der vorliegenden Beschreibungen Hinweise geben, die zur Identifizierung des Fahrers des weißen Autos beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar - Bremsmanöver wegen Fahrstreifenwechsel endet mit Unfall

Nach den Angaben eines 56 Jahre alten Mannes musste er mit seinem weißen Nissan zur Verhinderung eines Zusammenstoßes mit einem Auto, dessen Fahrer abrupt den Fahrstreifen wechselte, stark abbremsen und ausweichen. Bei diesem Manöver kam der Nissan letztlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem anderen Auto kam es nicht. Am Nissan und an der Leitplanke entstand ein insgesamt vierstelliger Sachschaden. Hinweise zu dem anderen Auto konnte der 56-Jährige nicht geben. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 16. Januar, um 17.50 Uhr auf der B 3 auf dem Weg von Gießen nach Marburg, ca. 500 Meter hinter der Abfahrt nach Niederweimar. Wer hat den Fahrstreifenwechsel und anschließenden Unfall noch gesehen? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell