Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alkotest zeigt 2,74 Promille + Feuer im Parkhaus + Damenrad gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Alkotest zeigt 2,74 Promille

Mit laut Alkotest 2,74 Promille im Blut saß ein 67 Jahre alter Mann am Steuer eines Autos. Die Polizei beendete die Fahrt am Donnerstag, 13. Januar, um 22.50 Uhr, mit der Kontrolle in der Ernst-Reuter-Straße, stellte den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Feuer im Parkhaus

Feuerwehr und Polizei waren am Donnerstag, 13. Januar, um kurz vor 23 Uhr wegen eines Brandes im Untergeschoss des Parkhauses der Mall 2M im Einsatz. In der Zufahrt von der Schulstraße brannte aus noch unbekannten Gründen eine rollbare Metallbox mit Zeitschriften. Ebenfalls verbrannte neben diesem Container gelagertes Altpapier. Dank des schnellen Eingreifens und Löschens der Feuerwehr entstand kein weiterer Sachschaden. Wie hoch letztlich der Schaden am Container und den darin deponierten Zeitungen ist, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Damenrad gestohlen

Zwischen Mittwoch, 05. Januar und Montag, 10. Januar stahl ein Dieb ein vor dem Anwesen Ketzerbach 11 abgestelltes und mit einem Kettenschloss gesichertes Fahrrad. Es handelt sich dabei um ein ca. 20 Jahre altes lilafarbiges Damenrad von Hercules. Das Rad hat eine 5-Gang-Kettenschaltung. Der ideelle Wert des Rades übersteigt in diesem Fall den tatsächlichen Wert deutlich übersteigen.

