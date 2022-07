POL-PDWIL: Illegale Abfallentsorgung, Ablagerung von Bauschutt

Bernkastel-Kues (ots) - Aufgrund technischer Probleme ist die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues derzeit nicht unter der üblichen Telefonnummer erreichbar. Zur Kontaktaufnahme kann sich die Bevölkerung unter der Mobilnummer 0152 28854800 an die Polizei Bernkastel-Kues wenden. Eingehende Notrufe werden an die Polizeiinspektion Wittlich umgeleitet. Rückfragen bitte an: PI Bernkastel-Kues Im Viertheil 22 54470 ...

