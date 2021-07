Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein ungebetener Gast ruft ungewöhnlichen Einsatz hervor

Dormagen (ots)

Am Donnerstagabend (22.07.) saß ein 55 und 57 Jahre altes Ehepaar auf der Terrasse, als die Ehefrau plötzlich eine Bewegung neben sich wahrnahm. Die beiden staunten nicht schlecht, als sie auf dem Boden eine Schlange entdeckten, die sich durch die offene Terrassentür ins Haus bewegte. Das etwa einen Meter lange Tier versteckte sich im Wohnzimmer in einer dunklen Ecke. Die herbeigerufenen Polizeibeamten und die Feuerwehr machten sich ein Bild von der Schlange und nachdem feststand, dass es sich um eine harmlose Ringelnatter handelte, wurde sie, nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch das Wohnzimmer, kurzerhand durch die Feuerwehr eingefangen. Diese entließ das heimische Tier an geeigneter Stelle wieder in die freie Wildbahn.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell