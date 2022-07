Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendieb flüchtet über Parkplatz- Hochwertiges Parfüm entwendet

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (6.7.) gegen 10.35 Uhr bemerkte einen aufmerksame Mitarbeiterin eines Drogeriegeschäftes an der Waltgeristraße, wie eine bislang unbekannte männliche Person zunächst mehrere Parfümartikel im Wert von ca. 150 Euro in einen mitgebrachten Einkaufskorb legte. Anstatt die Ware jedoch an der Kasse zu bezahlen, verließ der Mann den Markt mit dem Einkaufskorb durch den Haupteingang. Der Unbekannte wurde durch die Mitarbeiterin auf dem anliegenden Parkplatz auf den Diebstahl angesprochen. Der Mann flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung Waltgeristraße und weiter in Richtung Parkplatz eines Discounters. Die Zeugin versuchte noch dem Täter zu folgen, verlor ihn jedoch nach einiger Zeit aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem ca. 30 Jahre alten Mann mit blauer Jeanshose und schwarzen Cap (mit weißen Punkten) verlief bislang ergebnislos. Wir bitten weitere Zeugen, die Hinweise zum flüchtenden Täter oder auch zum Diebstahl machen können sich zu melden. Sie erreichen die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880.

