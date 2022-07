Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bekämpfung der Drogenkriminalität - Umfangreicher Handel aufgedeckt

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(em/um) Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahren konnten Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Herford jetzt insgesamt vier Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, in größeren Mengen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Am Ende stellten die Ermittler über 1,3 kg Kokain und weitere illegale Drogen in dem Verfahren sicher. Das Kokain hat mindestens einen Straßenverkaufswert von 130.000.- Euro. Die Ermittlungen bündelte die Kriminalpolizei in einer Ermittlungskommission, da sich der Umfang des Verfahrens bereits im Februar diesen Jahres angedeutet hatte. Neben verschiedenen Maßnahmen erfolgte im Mai eine Festnahme eines Verkäufers bei einer Drogenübergabe. Hierdurch erhellten die Kriminalbeamten die Hintergründe der Strukturen weiter auf. Der Mann, ein 27-jähriger Bad Oeynhauser, befindet sich seither auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld in Untersuchungshaft. In einem weiteren Schritt wurden im Juni insgesamt sieben Objekte, unter anderem in Löhne, im Kreis Lippe, in Bad Oeynhausen sowie in Dortmund durchsucht. Das Ergebnis: Es erfolgten Festnahmen weiterer drei Männer. Ein 38-jähriger Löhner ist in Haft genommen worden. Gegen ihn wurde nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Es wird den dringend Tatverdächtigen das Betreiben des Handels in größeren Mengen von Marihuana und Kokain vorgeworfen. Ein hier ansässiger 36-jähriger Belgier sowie ein 24-jähriger Bad-Oeynhausener konnten nach Vernehmung zunächst wieder entlassen werden. In diesem Fall erfolgten zudem die Sicherstellungen mehrerer Fahrzeuge. Neben einem sechser BMW Cabrio, ein Audi A3 Cabrio stellten die Ermittler ebenso ein Harley Davidson Motorrad mit dem Ziel der Vermögensabschöpfung sicher. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell