Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Gülle im Gewässer

Gülle ist am Donnerstagmittag bei Osterburken-Schlierstadt in den Schlierbach gelangt. Ein Landwirt war nach eigenen Angaben gegen 13.40 Uhr auf seinem Hof im Begriff seine gefüllte Güllegrube zu leeren. Hierfür homogenisierte der 46-Jährige die Gülle, indem er diese mit schwerem Gerät rührte. Aufgrund starker Schaumbildung gelangte ein Teil der Gülle in den Schlierbach und färbte dessen Wasser grünlich. Die Farbänderung konnte bis in die Seckach verfolgt werden und in den Orten Osterburken, Zimmern, Adelsheim und Möckmühl beobachtet werden. Eine Auswirkung auf die Fischpopulation der betroffenen Gewässer konnte bislang nicht festgestellt werden.

Mosbach: Ohne Führerschein unterwegs

Gleich zweimal haben Polizisten am Freitag einen 23-Jährigen am Steuer eines Fahrzeugs ertappt, obwohl dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Mann wurde gegen 11.20 Uhr durch Beamte in seinem Ford in der Mosbacher Herrenwiesenstraße kontrolliert. Als feststand, dass der Ford-Lenker keinen Führerschein besaß, wurde sein Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Hiervon ließ sich der Mann nicht beeindrucken. Er besorgte sich einen weiteren Schlüssel und wurde von den Polizisten kurz vor 12 Uhr im Erlenweg erneut hinter dem Steuer seines Fahrzeugs angehalten. Auch der Ersatzschlüssel bleib bei der Polizei. Auf den Autofahrer kommen nun mehrere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

