POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

BAB 6 / Neuenstein: Schwerpunktkontrollaktion des gewerblichen Güter-/ Personenverkehrs und der Kriminalitätsbekämpfung

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, führte Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn schwerpunktmäßige Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs, sowie zur Kriminalitätsbekämpfung an der stark frequentierten Bundesautobahn 6 im Hohenlohekreis durch. 27 Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt und machten die stichpunktartigen Kontrollen. Hierzu wurden die zu kontrollierenden Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr auf die Autobahnrastanlage "Hohenlohe Nord" bei Neuenstein geleitet und dort umfangreich überprüft.

Zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge und Personen. Hierbei stellten sie 37 Verstöße, unter anderem wegen technischer Mängel, Lenk- und Ruhzeiten, Überladung, Drogen und Alkohol im Straßenverkehr oder Fahren ohne Fahrerlaubnis fest. Zudem waren Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz darunter. Insgesamt vier Mal wurde Fahrzeugführenden die Weiterfahrt wegen unterschiedlichster gravierender Mängel untersagt. Auffallend war die Beanstandungsquote im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten und im Bereich der Ladung. Neun Fahrzeugführerinnen und -führer hielten sich nicht an die gesetzlichen Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten. Unter anderem wurde die Ladungssicherung an zwei Fahrzeugen beanstandet und fünf der gewogenen Fahrzeuge waren deutlich überladen. Zudem saß eine Person berauscht hinter dem Lenkrad. Zwei Kontrollierte waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ebenfalls wurden bei einer Person Betäubungsmittel aufgefunden.

