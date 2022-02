Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Ilsfeld: Opel von Unbekanntem beschädigt

Ein Opel Astra Sports Tourer wurde am Freitagmorgen in Ilsfeld von einer unbekannten Person beschädigt. Ein 52-Jähriger hatte den Wagen gegen 7.10 Uhr in der König-Wilhelm-Straße vor einer Metzgerei geparkt. Als er knapp 25 Minuten später wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er einen Unfallschaden in Höhe von rund 700 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

A81/ Hardhausen am Kocher: LKW umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Auf der A81 in Fahrtrichtung Würzburg ist am Freitagvormittag ein LKW umgekippt. Ein 48-jähriger Trucker war mit seinem Gefährt in Richtung Würzburg unterwegs, als er nach der Auffahrt Neuenstadt am Kocher auf Höhe eines Parkplatzes nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer bermerkte dies laut Zeugen und versuchte auf die Autobahn zurückzukehren. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte mit diesem um. Der LKW blieb auf dem Dach liegen, wodurch der rechte Fahrtstreifen blockiert wurde. Die Ladung von mehreren Tonnen Sand wurde auf der Fahrbahn verteilt. Die verlorene Ladung und aus dem LKW auslaufender Kraftstoff wurden durch Kräfte der Feuerwehr von der Strecke entfernt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund der Bergungsarbeiten muss der rechte Fahrtstreifen voraussichtlich bis 16.30 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

