Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeidienstgebäude in Hermannsburg eingeweiht

Hermannsburg (ots)

Nach etwa 15-monatiger Bauzeit ist die Polizeistation Hermannsburg in das neue Dienstgebäude in der Billingstraße 32 umgezogen. Tatsächlich erfolgte der Umzug bereits im Mai dieses Jahres, doch heute (27.07.21) fand die offizielle Einweihung mit Schlüsselübergabe statt.

Noch bis vor wenigen Monaten versahen die Beamten ihren Dienst in den Räumen der Gemeinde Südheide. Eigenbedarfsgründe seitens der Gemeinde machten den Umzug dann erforderlich. Wie sich herausstellte eine Win-Win-Situation, die letztlich zu dem Investorenbau in die Billingstraße führte.

"Das neue Dienstgebäude bedeutet eine Verbesserung in vielerlei Hinsicht" betonte Eckart Pfeiffer, Leiter der Polizeiinspektion Celle, bei der Einweihung. Das Gebäude befindet sich in zentraler Ortslage, so dass sich die Wahrnehmbarkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht hat. Alle Dienst- und Funktionsräume befinden sich im Erdgeschoss und sind für Besucher barrierefrei zu erreichen. Durch die funktionale Raumaufteilung werden tägliche Arbeitsabläufe nun vereinfacht.

Von Montag bis Freitag versehen drei Beamte dort ihren Dienst, die, sofern sie nicht auf den Straßen für Sicherheit und Ordnung sorgen, unter der Tel. (05052) 91331-0 für Jedermann erreichbar sind. Neben der Polizeistation Hermannsburg trägt auch die Polizeistation Unterlüß zur polizeilichen Flächenpräsenz im Bereich der Samtgemeinde Südheide bei. Beide Polizeistationen gehören organisatorisch zum rund-um-die-Uhr-besetzten Polizeikommissariat in Bergen.

"Ein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, von der Planung bis zur Fertigstellung des Gebäudes" sagten übereinstimmend Inspektionsleiter Pfeiffer und Guido Bergmann, Leiter des Polizeikommissariats Bergen. Beide lobten damit das überaus kooperative Zusammenwirken aller Verantwortlichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell