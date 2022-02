POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: LKW gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Mit einer Vollbremsung konnte eine 50-Jährige am Donnerstagmorgen einen Unfall bei Buchen abwenden. Die Frau war gegen 6.30 Uhr mit ihrem PKW auf der Landesstraße von Buchen-Unterneudorf in Richtung der Buchener Kernstadt unterwegs, als ihr ein schwarzes Auto auf ihrer Spur entgegenkam. Die Person in dem schwarzen Fahrzeug hatte bei der Brücke über den Hollerbach an einer Kuppe ein Überhohlmanöver eingeleitet, um einen weißen LKW zu passieren. Dabei musste die entgegenkommende PKW-Lenkerin eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, besonders den LKW-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen-Bödigheim: Bäume gefällt - Zeugen gesucht

Einen Schaden in dreistelliger Höhe haben Unbekannte einem 80-Jähriger in Buchen verursacht. Der Täter oder die Täterin sägte zwischen Dienstagmorgen gegen 10 Uhr und Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zwei Apfelbäume auf dessen Wiesengrundstück um. Die Jungbäume hatte der Mann vor zwei Jahren auf seinem Stück unterhalb eines Friedhofs nahe der Straße "Am Römer" gepflanzt. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Aglasterhausen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich der Mosbacher Straße und der Uhlandstraße in Aglasterhausen stießen am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin und ein PKW zusammen. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Eine 73-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Suzuki aus der Uhlandstraße in die Mosbacher Straße ein und stieß dort mit dem Rad der in Richtung Ortsmitte fahrenden 61-Jährigen zusammen. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Obrigheim: Sprayer auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat wurden zwei 20 und 21 Jahre alte Männer erwischt, als diese am Donnerstagabend Graffiti in Obrigheim sprühten. Die Männer hatten sich den Brückenpfeiler der Obrigheimer Neckarbrücke als Ziel ihrer Sprühfarbe ausgesucht. Durch eine Streife konnten die Sprayer gegen 20.15 Uhr bei ihrer Arbeit angetroffen werden. Neben mehreren Sprühdosen, stellten die Beamten auch eine kleine Menge Marihuana sicher, das der 21-Jährige mit sich führte. Die jungen Männer müssen nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und der ältere der Beiden auch noch wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Mosbach: Fußgängerin angefahren

Eine 54-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag in Mosbach von einem PKW angefahren. Die Frau überquerte gegen 14 Uhr bei Grün die Kistnerstraße einige Meter vor dem Fußgängerüberweg an der Kreuzung zur Hauptstraße. Auf der Kistnerstraße wurde sie von dem Audi einer 45-Jährigen erfasst. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mosbach: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in ein Geschäft in Mosbach eingebrochen. Die Täter gelangten über die Eingangstüre, die dabei zu Bruch ging, in den Laden in der Hauptstraße. Die Einbrecher entwendeten einen Laptop und weitere Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

