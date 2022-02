Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2022

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Nach versuchtem Mord verzeichnet die Ermittlungsgruppe einen Erfolg

Eine zunächst unbekannte Person legte vor Weihnachten mehrere Brände an einem Wohnhaus in Mosbach-Diedesheim. Wir berichteten:

Pressemitteilungen vom 22. Dezember 2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5106423

Pressemitteilungen vom 4. Januar 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5113143

Pressemitteilungen vom 21. Januar 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5127602

In diesem Zusammenhang wurde am Mittwoch ein Tatverdächtiger festgenommen. Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen die Haustüren mit Mülltonnen blockiert, mehrere Brandstellen rund ums Haus gelegt und so alle Fluchtmöglichkeiten versperrt zu haben. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Die 19-köpfige Ermittlungsgruppe konnte den Tatverdächtigen durch akribische und intensive Arbeit ermitteln und festnehmen.

Der 50-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell