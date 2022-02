Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr mit einem Fahrzeug ein Auto in Öhringen und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt den in der Kastellstraße geparkten Audi Q3. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07641 9300, zu melden.

