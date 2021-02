Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Nach Unfall beim Abbiegen mit zwei Schwerverletzten- Fußgänger wird gebeten, sich als Zeuge zu melden

Viersen: (ots)

Wir hatten in unserer Meldung 123 am 15. Januar über einen Zusammenstoß von zwei Pkw auf der Kreuzung Freiheitsstraße / Süchtelner Straße berichtet. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass sich zur Unfallzeit ein Fußgänger am Unfallort befunden hat. Der Fußgänger wird dringend gebeten, sich als Zeuge beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden,/ah (125) 210215-0530-082157

