POL-MA: Heidelberg-Wieblingen - nach Zusammenstoß zwischen zwei PKW auf dem Kurpfalzring; PM Nr. 2

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Kurz nach 16.00 Uhr missachtete ein 40-jähriger BMW-Fahrer beim Abbiegen vom Wieblinger Weg in den Kurpfalzring die Vorfahrt eines 71-jährigen Skoda-Fahrers. Da die 70-jährige Beifahrerin im Skoda nach dem Unfall eingeschlossen war, wurde sie durch die Feuerwehr befreit. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert. Die beiden Fahrzeugführer wurden lediglich leicht verletzt. Der Sachschaden an den Pkw beläuft sich auf 40.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn anschließend durch eine Fachfirma gereinigt werden. *mm

