Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch abgeschnittene Telefonkabel

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Berka, Grüner Weg, Freitag, 31.12.2021, 22.00 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (hei) - am Silvesterabend, gegen 22.00 Uhr, durchtrennten bislang unbekannte Täter mehrere Telefonkabel im Grünen Weg, im Katlenburg-Lindauer Ortsteil Berka. Bei einem Anwohner war ein Ausfall des Fernsehens, pp. festgestellt worden, wobei fast zeitgleich eine Gruppe Jugendlicher auf der Straße oder zumindest im Nahbereich zu hören war. Durch die aufnehmenden Polizeikräfte wurden mehrere durchtrennte Kabel an einem freistehenden Mast sowie an der Außenfassade eines Wohnhauses festgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 900,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Katlenburg-Lindau zu melden (Tel. 05551/70050 oder 05552/709240).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell