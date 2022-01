Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Papiertonne in Brand geraten

Uslar (ots)

Bodenfelde, Uslarer Straße 28, Freitag, 23.08 Uhr

BODENFELDE (St) - Feuerwerksbatterien unsachgemäß entsorgt

Vermutlich durch nicht sachgemäße Entsorgung von abgebrannten Feuerwerkskörpern in einer Papiermülltonne, gerät diese in Vollbrand und wird komplett zerstört. Durch den Brand wird auch eine an die Mülltonne angrenzende Holzwand eines Carports beschädigt. Durch 20 Kräfte der eingesetzten Feuerwehr des Fleckens Bodenfelde kann das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das Carport verhindert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell