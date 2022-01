Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung ( kal )

Einbeck (ots)

In der Silvesternacht kam es am Samstag, dem 01.01.2022, 02:07 Uhr, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 38-jährigem Einbecker und einem 49-jährigem Bielefelder. Hintergrund waren Streitigkeiten unter Alkoholeinfluss, welche in einer Rangelei mit besagter Körperverletzung in Form von Schlägen mit der Hand ins Gesicht endeten. Da der 38-jährige Beschuldigte während der Sachverhaltsaufnahme zunehmend aggressiver wurde, musste er zwecks Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

