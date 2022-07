Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 5-Jährige verursache Kettenreaktion

Herford (ots)

POL-HF (mmb): Zu einer Kettenreaktion mit glücklicherweise nur überschaubaren Folgen kam es am Samstag (09.07.2022) gegen 14.00 Uhr an der Severingstraße in Herford. Eine 5-Jährige hatte hier den Zündschlüssel des elterlichen Autos gedreht, um das Autoradio in Betrieb zu nehmen. Dabei startete sie den Anlasser und das Auto setzte sich kurzzeitig in Bewegung. Hierdurch wurde die Mutter, die sich an der Beifahrerseite des Fahrzeugs befand, leicht verletzt. Ferner stieß das Fahrzeug gegen einen geparkten PKW und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug ihrer Familie. Während die sehr junge Verkehrsteilnehmerin mit dem Schrecken davon kam, wurde ihre Mutter leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Gesamt-Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei im dreistelligen Bereich geschätzt.

