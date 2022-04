Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Hundehalter nach Unfall mit Pedelecfahrerin gesucht

Kalkar-Altkalkar (ots)

Ostersonntag (17. April 2022) gegen 09:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Alleenradweg Am Bahnhdamm in Fahrtrichtung Xanten. Zwischen Talstraße und Ginsterweg war dort ein Mann mit einem Hund unterwegs. Der Hund, der nicht an der Leine geführt wurde, sprang plötzlich gegen das Rad der Frau. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der anwesende Hundehalter leinte den Vierbeiner an und ging zunächst in Richtung Ginsterweg davon. Kurz darauf kehrte der Mann ohne den Hund zurück und sprach kurz mit der 51-Jährigen, danach entfernte er sich erneut, ohne seine Personalien anzugeben. Der Unbekannte und eventuelle Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

