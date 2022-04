Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruchschutzberatung und Fahrradregistrierung auf dem Wochenmarkt

Rees (ots)

Unsere Einbruchschutzberater Jürgen Lang und Norbert Franzke von der Kriminalprävention in Kalkar sind am Mittwoch auf dem Wochenmarkt in Rees und informieren zum Thema Einbruchschutz und Diebstahlsicherung.

Als zusätzlichen Service bieten sie, gemeinsam mit den Kollegen der Direktion Verkehr und dem Bezirksdienst Rees, die Möglichkeit an, Fahrräder oder Pedelecs registrieren zu lassen. Für die Registrierung ist vor Ort ein Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs erforderlich.

Unsere Einbruchschutzberater Jürgen Lang und Norbert Franzke erwarten interessierte Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, den 20. April 2021 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Rees.

Die beiden Fachmänner bieten auch die Möglichkeit einer Einzelberatung vor Ort oder zu Hause an. Termine dazu können Interessierte auf dem Wochenmarkt oder telefonisch unter 02821/504-1971 und 1972 vereinbaren. Auch Firmen sind herzlich eingeladen, dieses Angebot zu nutzen. Die Beratung durch unsere Kriminalprävention ist selbstverständlich kostenlos. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell