Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Louisenburg - Einbruch in Lager

Straelen-Louisenburg (ots)

Am Donnerstag (14.04.2022) gegen 15:00 Uhr verschaffte sich ein 39-jähriger Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden Zugang zu einer Lagerhalle an der Leuther Landstraße und entwendete Kupferkabel. Beim Verlassen der Halle wurde der vermeintliche Täter von einem Zeugen beobachtet und aufgehalten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten Kupferkabel und Tatwerkzeug, sowie auch Betäubungsmittel. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurde der 39-Jährige zur Polizeiwache gebracht, wo Diebesgut, Tatwerkzeug und die aufgefundenen Betäubungsmittel sichergestellt wurden.

Nach Durchführung aller Maßnahmen erbrachte der 39-Jährige eine Sicherheitsleistung und konnte die Polizeiwache verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell