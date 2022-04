Rheurdt (ots) - Am Mittwoch (13.04.2022) ereignete sich gegen 14:08 Uhr auf der Kamper Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 52-jährige Frau aus Rheinberg, war gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter und ihrem 59-jährigen Mann in einer Pferdekutsche auf dem Radweg der Kamper Straße in Richtung Geldernsche Straße unterwegs, als das Pferd plötzlich scheute und eine Kehrtwende machte. Hierbei kippte die ...

