POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Kindergarten

Emmerich (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (12.04.2022), 19:30 Uhr bis Mittwoch (13.04.2022) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Bürogebäude an der Straße Neuer Steinweg. Über eine Terrassentür im 1. Obergeschoss gelangten die Unbekannten ins Gebäude. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in ...

