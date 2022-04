POL-KLE: Geldern-Pont - Häckselanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-A267 entwendet

Kevelaer-Wetten (ots) - In den vergangenen Wochen seit dem 9. März 2022 sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus an der Geldener Straße eingedrungen. Sie zerschlugen das Glaselement einer Tür, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Anschließend kniffen sie in mehreren Räumen die freiliegenden Kupferrohre der Heizung ab. Auch im Keller gingen sie die ...

