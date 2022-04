Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebe kneifen Rohre ab und setzen Keller unter Wasser

Kevelaer-Wetten (ots)

In den vergangenen Wochen seit dem 9. März 2022 sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus an der Geldener Straße eingedrungen. Sie zerschlugen das Glaselement einer Tür, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Anschließend kniffen sie in mehreren Räumen die freiliegenden Kupferrohre der Heizung ab. Auch im Keller gingen sie die Heizungsrohre an, wodurch es offenbar zu einem Wassereinbruch kam und der Keller überflutete. Am Montag (11. April 2022) erhielt der Besitzer des Hauses einen Anruf der Wasserwerke mit der Info, dass das Gebäude unter Wasser stünde. So fiel der Einbruch auf. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

