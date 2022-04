POL-KLE: Straelen - Schwarzer SUV nach Verkehrsunfall gesucht

Geldern (ots) - In der Zeit von Freitag (8. April 2022) um 17:00 Uhr bis Montag (11. April 2022) um 07:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Max-Planck-Straße. Hier zapften sie aus den Tanks mehrerer Sattelzugmaschinen Dieselkraftstoff ab. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms) Rückfragen bitte an: ...

