Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Oerrel: Randalierer unterwegs; Soltau: Zaun beschädigt; Munster: Baukran beschmiert; Walsrode: Drogen am Steuer - Flucht misslingt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.12.2021 Nr. 1

20.12 / Randalierer unterwegs

Oerrel: In der Nacht zu Montag beschädigten Unbekannte den Holzzaun des öffentlichen Spielplatzes an der Kohlenbissener Straße sowie an der Straße aufgestellte Weihnachtsbäume und Dekoration. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter 05192/9600 entgegen.

19.12 / Zaun beschädigt

Soltau: Auf etwa 30 Meter Länge beschädigten Unbekannte am vergangenen Wochenende an der Edelingstraße einen Maschendrahtzaun. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

20.12 / Baukran beschmiert

Munster: In der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen beschmierten Unbekannte an der Schulstraße das Führerhaus und Firmenlogo eines Baukrans mit schwarzer Sprühfarbe. Es wurden die Tags "SLAP", "296" und "286" verwendet. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

20.12 / Drogen am Steuer - Flucht misslingt

Walsrode: Nach einem kurzen Fluchtversuch mit seinem Pkw konnte ein 19jähriger Autofahrer am Montagabend auf der Verdener Straße von der Polizei gestoppt werden. Der Heranwachsende räumte den Konsum von Kokain und Marihuana ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Im Fahrzeug fanden die Beamten Marihuana, Kokain und Ecstasy sowie diverse Verpackungsmaterialien, die den Verdacht auf Handel begründen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

20.12 / 27-Jährige bei Unfall schwer versletzt

Neuenkirchen: Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Leverdingen und Falshorn verunfallte am Montagmittag eine 27jährige Autofahrerin und wurde dabei schwer verletzt. Mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit überquerte sie einen höher gelegenen, ehemaligen Bahnübergang, hob ab, schlug nach 26 Metern wieder auf, geriet in den rechten Grünstreifen, prallte anschließend frontal gegen einen Baum und kam im Seitenraum zum Stehen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

19.12 / Polizeibeamtin durch Randalierer verletzt

Soltau: Bei einem Einsatz gegen einen randalierenden Mann in der Fußgängerzone am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr wurde eine Polizeibeamtin an der Hand verletzt, sodass sie zunächst nicht mehr dienstfähig war. Der stark alkoholisierte 30jährige Soltauer wurde den Beamten gemeldet, weil er laut schreiend durch die Fußgängerzone lief und gegen Mülleimer trat. Da er sich unkooperativ verhielt und zunehmend aggressiver wurde, legten ihm die Ordnungshüter Handfesseln an. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte er sich loszureißen und sperrte sich, sodass er kurz zu Boden gebracht werden musste. Beim Wiederaufrichten ließ er sich absichtlich auf die Hand der 25jährigen Beamtin fallen. Gegen den Soltauer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

