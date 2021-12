Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 50. KW

PI Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel

Flucht vor der Polizei

Am 17.12.2021, gegen 15:30 Uhr, entzieht sich im Bereich Hartemer Weg in Bad Fallingbostel ein Pkw, weinroter VW Golf, Kennzeichenfragment HE-, einer Polizeikontrolle und überfahrt eine Lichtzeichenanlage die Rotlicht zeigt. Auf der Autobahnbrücke zwischen den Auffahrten zur A7 werden durch den Fahrzeugführer zwei Lkw im unübersichtlichen Kurvenbereich überholt. Bei der anschließenden Flucht auf der A7, RF Hannover, überholt der Fahrzeugführer bei einer Geschwindigkeit von ca. 200 km/h mehrere Verkehrsteilnehmer rechts über den Seitenstreifen. Als dieser auf den linken von drei Fahrstreifen wechselt, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer teils stark abbremsen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 in Verbindung zu setzen.

Soltau

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag wird ein weißer Kleintransporter einer Verkehrskontrolle in Höhe des Wacholderparks unterzogen. Dabei stellt sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,82 Promille. Zudem werden einige Betäubungsmittel bei der Kontrolle im Besitz des Fahrzeugführers festgestellt. Der Führerschein des Fahrzeugführers kann nicht mehr sichergestellt werden, diesen hat er bereits vor einiger Zeit abgeben müssen. Gegen den 32-jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. Der Transporter wird dem Chef des Beschuldigten übergeben, der von der Fahrt seines Angestellten nichts wusste.

Soltau

Tätlicher Angriff und Widerstand

Am Samstagvormittag wird eine 14-jährige von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle einer Kontaktadresse in Soltau wird die Vermisste wohlbehalten aufgefunden, widersetzt sich jedoch ihrer Inobhutnahme durch die Polizei massiv. Ihr 17-jähriger Freund versucht die Polizeibeamten zu treten und zu schlagen, um derart die Inobhutnahme zu verhindern. Dabei wird eine Polizeibeamtin am Bein leicht verletzt. Beide Jugendlichen werden unter Zwangsanwendung zur Dienststelle verbracht und dort weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Im Anschluss werden sie den Erziehungsberechtigten und dem Jugendamt übergeben.

