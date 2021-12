Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneveringen

Bispingen

Schwarmstedt: Portmonees beim Einkauf gestohlen; Hambostel: Kettensäge aus Scheune gestohlen; Bad Fallingbostel: Brand in Wohnung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.12.2021 Nr. 1

16.12 / Portmonees beim Einkauf gestohlen

Schneveringen / Bispingen / Schwarmstedt: Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr entwendeten Unbekannte in der Lidl-Filiale an der Harburger Straße in Schneverdingen die Geldbörse eines 84-Jährigen aus der offenen Jackentasche. In der Zeit zwischen 13.05 und 13.30 Uhr waren Diebe in der Lidl-Filiale in Bispingen aktiv und stahlen das Portmonee eines 71jährigen Kunden. Zwischen 14.30 und 15.00 Uhr schlugen Taschendiebe in der Aldi-Filiale an der Celler Straße in Schwarmstedt zu. Dort entnahmen sie unbemerkt das Portmonee aus der Gesäßtasche eines Schwarmstedters. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

17.12 / Kettensäge aus Scheune gestohlen

Hambostel: In der Zeit zwischen Donnerstag, 02.12.21 und Donnerstag, 09.12.21 entwendeten Diebe aus einer unverschlossenen Scheune eine Kettensäge der Marke Husqvarna im Wert von rund 1.200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

17.12 / Brand in Wohnung

Bad Fallingbostel: Am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vogteistraße zu einem Brand. Ersten Erkenntnissen zu Folge brach das Feuer im Badezimmer. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

