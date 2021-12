Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Feuer greift auf Holzunterstand über; Buchholz: Versammlungsrechtliche Aktion in Buchholz - Polizei droht Auflösung an; Walsrode: Gefährder festgenommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.12.2021 Nr. 1

14.12 / Feuer greift auf Holzunterstand über

Dorfmark: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen, gegen 05.00 Uhr auf einem Grundstück an der Straße Kiesberg eine Mülltonne in Brand. Das Feuer griff auf das Dach und die Seiten eines Holzunterstandes über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

13.12 / Versammlungsrechtliche Aktion in Buchholz - Polizei droht Auflösung an

Buchholz: Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Verordnung kam es am Montagabend, gegen 18.20 Uhr auf der Dorfstraße in Buchholz/Aller zu einer versammlungsrechtlichen Aktion, bei der etwa 40 Personen in Form eines Aufzugs gegen die Neuerungen protestierten. Eine Kontaktaufnahme durch die Polizei wurde von den Personen zurückgewiesen, polizeiliche Aufforderungen und rechtliche Hinweise auf das Versammlungsrecht sowie die aktuellen Corona-Bestimmungen ignoriert. Auferlegte Beschränkungen, wie die Einhaltung des Abstands zueinander und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wurden nicht befolgt. Die Polizei stoppte den Aufzug nach etwa 300 Metern und kündigte bei weiterer Missachtung der Beschränkungen den Ausschluss einzelner Teilnehmer beziehungsweise die Auflösung der Versammlung an. Nachdem erste Personalien aufgenommen wurden, löste sich die Versammlung auf. Die Ermittlungen dauern an.

13.12 / Gefährder festgenommen

Walsrode: Polizeibeamte des Heidekreises nahmen am Montagabend einen 42jährigen Walsroder fest, der angedroht haben soll, seine Familie töten zu wollen. Nachdem dafür Sorge getragen wurde, dass sich der Mann allein in dem infrage stehenden Haus aufhielt, konnte er bei günstiger Gelegenheit überwältigt und festgenommen werden. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Die Durchsuchung der Wohnung führte zum Auffinden von vier nicht scharfen Schusswaffen. Ein Haftrichter ordnete die Ingewahrsamnahme des Mannes bis zum Mittag des folgenden Tages an. Aktuell werden Maßnahmen zur Einweisung der Person in eine psychiatrische Klinik geprüft. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

14.12 / Einbruch: Mähroboter gestohlen

Rethem: Aus einem Verkaufsraum eines Geschäfts an der Langen Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag nach Einschlagen einer Scheibe einen Mähroboter der Marke Stihl im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise zum geschehen nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

