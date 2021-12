Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Krankenfahrstuhl gestohlen; Gilten: Einbruch in Vorder- und Hinterhaus; Düshorn: Randalierer im Strandbad; Bad Fallingbostel: Polizeibeamte bespuckt, getreten und gebissen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.12.2021 Nr. 1

12.12 / Krankenfahrstuhl gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Sonntag, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr einen Krankenfahrstuhl, der verschlossen vor einem Lokal an der Vogteistraße abgestellt war. Etwa dreieinhalb Stunden nach Verschwinden des Gefährts wurde es auf der anderen Straßenseite wiedergefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

12.12 / Einbruch in Vorder- und Hinterhaus

Gilten: Zwischen Sonntag, 05.12.21 und Sonntag, 12.12.21 drangen Unbekannte nach Aufhebeln jeweils eines Fensters auf einem Grundstück an der Lindenstraße sowohl in das Vor- als auch in das Hinterhaus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

12.12 / Randalierer im Strandbad

Düshorn: Unbekannte hielten sich am vergangenen Wochenende im Strandbad auf, verschafften sich Zugang zu drei Schuppen, entfachten in einem ein kleines Feuer und verteilten diverse Gegenstände auf dem Gelände. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

10.12 / Polizeibeamte bespuckt, getreten und gebissen

Bad Fallingbostel: Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Bürgerhofs am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr nahmen Polizeibeamte im Rahmen der Nahbereichsfahndung einen 18jährigen Tatverdächtigen fest. Der Heranwachsende war alkoholisiert und zeigte sich extrem unkooperativ. Da er sich gegen die Maßnahmen wehrte, legten die Beamten ihm Handfesseln an. In der Folge versuchte er sie mittels Kopfnuss und Tritten zu verletzen. Als er auch an den Beinen fixiert werden sollte, biss er einem Beamten in den Arm. Darüber hinaus spuckte er den Polizisten ins Gesicht und beleidigte sie während der gesamten Maßnahmen. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete die Abnahme zweier Blutproben an. Die leichtverletzten Beamten wurden in der Notaufnahme eines Krankenhauses versorgt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell