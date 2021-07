Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tresor aufgefunden - Besitzer gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Neue Straße

15.07.2021, 14.45 Uhr

Bereits am letzten Montag des Monats Juni 2021 wurde durch einen Bürger aus Königslutter auf einem Parkplatz in der Neuen Straße in Königslutter ein 30cm x 20cm x 20cm (B x H x T) großer Würfeltresor aufgefunden. Der Finder gab diesen beim örtlichen Bürgerbüro ab, wo er jetzt seinen Weg in das Polizeikommissariat fand. Der Tresor konnte bisher keiner Straftat zugordnet werden. Dennoch ist es möglich, dass er aus einer solchen stammt. Der kleine Safe hat die Farbe schwarz, ist gut erhalten und beschädigungsfrei. An der Vorderseite sind ein Ziffernblock zur Eingabe eines Pincodes, ein Schlüsselloch sowie ein Drehschalter angebracht. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Tresor und seiner möglichen Herkunft geben.

Hinweise an das Polizeikommissariat im Gerichtsweg, Rufnummer 05352/94105-0.

