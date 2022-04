Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Flucht mit Pedelec endet in vorläufiger Festnahme

Goch (ots)

Am Dienstag (12. April 2022) wollte die Besatzung eines Streifenwagens auf der Bahnhofstraße einen Pedelec-Fahrer anhalten und kontrollieren, da dieser die Einbahnstraße in die falsche Richtung befuhr. Der junge Mann versuchte allerdings zu flüchten, zunächst teils Schlangenlinien fahrend mit dem Pedelec, dann zu Fuß. Die Beamten holten ihn jedoch auf dem Parkplatz des Testzentrums an der Gartenstraße ein und fixierten ihn. Dabei fiel direkt der starke Marihuana-Geruch auf, der von dem Mann ausging. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen fanden die Beamten unter anderem verschiedene Betäubungsmittel und eine Feinwaage. Der aus Polen stammende Mann wurde vorläufig festgenommen. Da er angab, selbst an diesem Tag Betäubungsmittel konsumiert zu haben und deshalb ein Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr im Raum stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zu allem Überfluss war das Pedelec, mit dem der Tatverdächtige unterwegs war, auch noch gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige entlassen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. (cs)

