Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Schwarzer Kia Sportage beschädigt

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (10. April 2022) zwischen 15:00 und 16:00 Uhr einen schwarzen Kia Sportage beschädigt, der auf dem Parkplatz des Schützenhauses an der Speelberger Straße abgestellt war. Der Wagen erlitt einen Schaden vorne links an der Stoßstange. Der Verursacher flüchtete jedoch unerkannt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell