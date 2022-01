Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen/Spießingshol - Zeugenaufruf nach illegaler Müllablagerung

Nienburg (ots)

(KEM) Spaziergängern im Wald in Wölpinghausen/Spießingshol bot sich am Sonntagnachmittag, den 30.01.2022, gegen 16.00 Uhr ein unschöner Anblick. Offensichtlich hatten Unbekannte in dem Waldstück an der L371 in unmittelbarer Nähe der Seniorenresidenz "Altes Forsthaus" große Mengen Unrat entsorgt. Darunter befanden sich neben diversem Hausmüll und einem Kinderbett auch ein alter Rasenmäher sowie eine Autobatterie. Die Täter müssen die vielen Gegenstände mit einem größeren Kraftfahrzeug oder einem Anhänger dort abgeladen haben. Eine nähere Eingrenzung des Tatzeitraumes ist bislang nicht möglich.

Die Polizei Stadthagen hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet. Dieser Straftatbestand kann eine Geldstrafe bis hin zu einer 5-jährigen Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter (05721) 40040 in Verbindung zu setzen.

