Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Steyerberg (ots)

Steyerberg (ZIE) Am Montag, 31. Januar 2022, 09.15h, kam es auf der Ortsumgehung Steyerberg (Landesstraße 349) in Höhe der Einmündung zur Straße "Auf dem Acker" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 58jähriger Mann aus Sehnsen mit seinem Pkw die Landesstraße aus Richtung "Auf dem Acker" kommend zu überqueren. Augenscheinlich achtete er hier nicht ausreichend auf die den Verkehr regelnden Verkehrszeichen und kollidierte mit einem Pkw eines 56jährigen Mannes aus Wellie, der die Landesstraße in Fahrtrichtung Deblinghausen befuhr. Beide Pkw-Führer wurden beim Aufprall der Fahrzeuge leicht verletzt; eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch entbehrlich. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20000 Euro belaufen. An beiden Pkw ist ein wirtschaftlicher Totalschaden annehmbar. Die verunfallten Pkw wurden abgeschleppt; aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe mußte die Kreuzung durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell