Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wer klaute 15 Birken an den Kiesteichen? Fischereiverein beklagt immer wieder Holzdiebstähle

Bild-Infos

Download

Rinteln - OT Deckbergen (ots)

(swe). Am Sonntag, 23. Januar, bemerkte der Gewässerwart des Fischereivereins Rinteln am "Jugendsee" der Deckberger Kiesteiche, dass unbekannte Täter 15 Birken mit einem Stammdurchmesser von ca. 20 cm bodentief abgesägt hatten und dann offensichtlich zu Brennholz verarbeiteten und abtransportierten. Aufgefallen war der Diebstahl dem Jugendwart des Vereins, der den Gewässerwart informierte. Der Tatzeitraum konnte noch nicht lange her sein, da die Schnittflächen und die Sägespäne noch frisch waren. Der Fischereiverein verbucht immer wieder Holzdiebstähle, vor allem an seinen Teichen in Deckbergen. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise von Zeugen, die möglicherweise Fahrzeuge mit Anhänger und Birkenholz beladen bemerkt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell