POL-NI: Unfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Am Mittwoch, 26.01.2022 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:20 Uhr, wurde in Rinteln auf dem Parkplatz am Dingelstedtwall gegenüber Firma Lohse ein geparkter grauer Pkw VW Golf durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, beim Ein- oder Ausparken daneben, beschädigt. Der oder die Verursacherin entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/9545-0.

