POL-NI: Raubdelikt/Zeugenaufruf

Rinteln (ots)

(ne) Im Zusammenhang mit einem Raubdelikt am Samstag, 29.01.2022 in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 06:30 Uhr in Rinteln auf der Röntgenstraße in Höhe der dortigen Biogasanlage wird eine Hundehalterin als Zeugin gesucht, welche durch ihr Erscheinen mit vermutlich einem Collie die beiden männlichen Täter in die Flucht geschlagen hat. Einem 26-jährigem Rintelner, welcher zu Fuß aus Krankenhagen in Richtung Rinteln unterwegs war, kamen die zwei besagten männlichen Täter entgegen. Nach kurzem Wortwechsel mit Forderung der Herausgabe persönlicher Gegenstände schlugen und traten sie auf das Opfer ein. Die Täter flüchteten ohne Beute zurück in Richtung Industriegebiet Rinteln-Süd.

Zeugenhinweise, insbesondere die Hundehalterin, bitte Meldung an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/9545-0.

