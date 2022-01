Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 29.01.2022 um 01:54 Uhr, wurde in Möllenbeck in der Straße Am Kloster ein Audi 100 fahrenderweise ohne Kennzeichen angetroffen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrer aus Rinteln nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Pkw zudem nicht zugelassen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell